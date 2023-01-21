Açlıktan ölmek üzereyken bulunan yavru Akdeniz foku kurtarıldı

Rodos Adası sahilinde bulunan ve açlıktan ölmek üzere olduğu belirlenen yavru Akdeniz foku koruma altına alındı. Yavru fok özel bir uçakla veterinerler eşliğinde Atina’ya gönderildi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Rodos Adası'nın Kalymnia sahilinde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından karaya vurmuş şekilde bulunan ve hareket etmekte güçlük çektiği görülen yavru Akdeniz foku için kurtarma operasyonu yapıldı.

Veteriner Panagiotis Margie ve yardımcısı Dimitras tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra fok, Rodos Hidrobiyoloji İstasyonu'na sevk edildi. Yavru Akdeniz fokunun beslenememesi nedeniyle zayıf düştüğü ve sadece 17 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

ÖZEL UÇAKLA ATİNA'YA GÖNDERİLDİ

Veterinerler eşliğinde özel bir uçak ile Atina'daki Attika Hayvan Bahçesi'nde bulunan Akdeniz Foku Araştırma Merkezi'ne (MOm – Monachus Monachus) gönderilen yavru fokun koruma altına alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Yavru Akdeniz foku en az iki katı ağırlığında ve 40 santimetre büyüklüğünde olması gerekirken sütten kesilmesi ve beslenememesi nedeniyle halsiz düşmüş ve gelişememiş, bu nedenle bir süreliğine bakım ve tedavi altına alındı” denildi.

Koruma altında bulunan Akdeniz foklarının Türkiye, Ege ve Akdeniz’de sayılarının yaklaşık 100 civarında olduğu biliniyor.