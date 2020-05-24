Acun Ilıcalı’dan bayram jesti! Darülaceze sakinlerini unutmadı

Survivor 2020 ile bu seneye damga vuran ve yaptığı canlı yayınlarla yüzbinlerce insana ulaşan Acun Ilıcalı yaptığı bayram jesti ile Darülaceze sakinlerini mutlu etti.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Survivor 2020 yarışmasının yapıldığı Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı, bayramda yaptığı jestle yürekleri ısıttı.

Yapılan birçok yardım projesine katkıda bulunan Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı'nda Darülaceze sakinlerini unutmadı.

Ünlü televizyoncu, Darülaceze'nin tüm sakinlerine ve çalışanlarına bir kamyon çikolata gönderdi. Sokağa çıkma yasağının olduğu bayram günlerini ziyaretçi olmadan geçirecek olan Darülaceze sakinleri ve çalışanları, Ilıcalı'nın jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı. Bin paket çikolatayı Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci teslim aldı.

Ilıcalı’nın yaptığı bu jeste Darülaceze Başkanlığı’nın resmi Instagram hesabından da teşekkür edildi.