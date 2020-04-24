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Acun’a meydan okudu ayağı kırıldı!
Acun’a meydan okudu ayağı kırıldı!
Medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizelinin ayağı, iki yerden birden kırıldı.
Yaşam 24 Nisan 2020 - 14:43

Rize'nin Taşlık köyünde Hikmet Duysak, oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapmaya kalkıştı.

Televizyon programı ‘Survivor’ yarışmacılarına özenen ve medya patronu Acun Ilıcalı’ya meydan okurken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak'ın ayağı, iki yerden birden kırıldı.

CANLI YAYINLADI

Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak'ın kaza anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada Duysak’ın oğlu Muhammet'in çığlık attığı da duyuluyor.(İHA)

 

Son güncelleme: 15:42 - 24.04.2020
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