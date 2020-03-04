Acun’dan açıklama: Her hafta Türkiye’den biri Survivor’da yarışacak

Survivor 2020 ile çok iyi bir sezon açılışı gerçekleştiren Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde konuştu ve Survivor tarihinde bir ilk olan açıklamasını yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Elemenin yaşandığı bölümde konuşan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili bir sürprizi açıkladı. Acun Ilıcalı, her hafta Türkiye’den bir seyircinin Dominik’e gelerek parkurlarda yarışacağını söyledi. Ilıcalı’nın verdiği müjde ise Survivor tarihinde bir ilk oldu.

“SEYİRCİLERİMİZE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİK”

Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, “Hayali Survivor’da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip de gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor’da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor’da da yarışabilir” dedi. Ilıcalı’nın açıklaması adadaki yarışmacıları da heyecanlandırdı.

SURVIVOR’DAN KİM ELENDİ?

Elemenin yaşandığı bölümde İrem, Derya ve Sercan potaya giren isimler oldu. SMS oylamasında en düşük oyu alan Derya Can Göçen ise yarışmaya veda eden isim oldu.