Ada çayının faydaları nelerdir? İşte ada çayının sağlığımıza yararları…

Ada çayı (salvia officinalis), Akdeniz'e özgü bir bitkidir. Kekik, lavanta, biberiye, kekik ve fesleğen ile aynı aileye aittir. Dünyada 900 çeşitten fazla ada çayı türü bulunmaktadır. Ada çayı, zihinsel bozukluklardan gastrointestinal rahatsızlığa kadar değişen hastalıklarda uzun bir tıbbi kullanım geçmişine sahiptir. Şimdi, ada çayının sağlık için yararlarına gelin daha yakından bakalım…

Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki olan ada çayı, sadece lezzet olarak değil aynı zamanda tıbbi ve sağlık amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Ada çayı kalsiyum, bakır, folik asit, demir, tiamin,A, C ve K vitaminleri, manganez, magnezyum, potasyum, piridoksin, riboflavin, çinkonun yanı sıra apigenin, diosmetin ve luteolin gibi birçok antioksidan içerir. Peki, ada çayının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ADA ÇAYININ FAYDALARI

Ada çayının sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

* Yapılan çalışmalarda, ada çayı türlerinin bilişsel becerileri olumlu yönde etkileyebileceği ve nörolojik hastalıklara karşı koruyabileceği gösterilmiştir.

* Adaçayı yapraklarının sıcak basmaları, gece terlemelerini ve menopozla ilgili aşırı terlemeyi azaltmada yararlı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

* Ada çayı yaprakları ve özü bağırsak hareketlerini yatıştırmak ve hazımsızlık belirtilerini azaltmak için gaz giderici bir bitki olarak kullanılır. Ada çayında bulunan rosmarinik asit mide ve bağırsak spazmlarını önleyerek ishal ve gastrit oluşumunu engelleyebilir.

* 2009 yılında yayınlanan bir çalışma ada çayının kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ada çayının dört hafta boyunca düzenli tüketilmesinden sonra, toplam kolesterol seviyelerinde ve LDL (kötü) kolesterolde azalma ve iyileşme gözlenmiştir. Bununla birlikte, kan şekeri düzeyleri üzerinde bir etkisi olmamıştır.

* Yine yapılan bir araştırmanın sonuçları; az miktarda ada çayı özünün solunması veya tüketilmesi halinde bile, hafif ila orta dereceli Alzheimer hastalığının semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini ve insanda hatırlama yeteneklerinin ve hafızanın tutulmasının artmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

* Ada çayı içerdiği yüksek A vitamini, B6 vitamini ve C vitamini ile “doğal dezenfekte” görevi üstlenmektedir. Ağız içinde yara oluşumlarını engelleyerek bakteri ve mikropları yok eder. Diş eti kanamalarının önüne geçerek diş sağlığına destek olur.

* Ada çayı, kolesterol ve kan şekeri seviyesini düşürmeye; içindeki ana bileşikler sayesinde ise kan basıncını düzenlemeye ve kalp krizi ve kan pıhtıları gibi ciddi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.