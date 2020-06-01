Ada çayının içinde hangi vitaminler var? Ada çayının faydaları…

Ada çayının içinde hangi vitaminler var? Ada çayının faydaları…

Ada çayı (Salvia officinalis), ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitkidir. Baharat olarak yaygın olarak kullanılan ada çayı, alternatif ve geleneksel tıpta uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Peki, ada çayının içinde hangi vitaminler var? Ada çayının faydaları ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Ada çayı, zihinsel bozukluklardan gastrointestinal rahatsızlığa kadar değişen pek çok hastalıkta yüzyıllardır kullanılan şifalı bir bitkidir. Eski Mısırlılar ada çayını doğurganlık ilacı olarak kullanmışlardır. MS birinci yüzyılda ise Yunan doktor Dioscorides, ada çayının kanamaları durdurduğunu ve ülser ve yaraları temizlediğini bildirmiştir. Peki, ada çayının içinde hangi vitaminler var? Ada çayının faydaları hakkında bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım.

ADA ÇAYININ BAŞLICA FAYDALARI

– İdrar söktürücüdür.

– Adet öncesi semptomları hafifletir.

– Kan şekeri seviyelerini azaltarak tip 2 diyabetin önlenmesine veya tedavisine yardımcı olabilir.

– Kalp hastalığı riskini azaltır.

– İçeriğindeki diosmetin, apigenin ve luteolin gibi antioksidanların varlığı, depresyonla ilişkili semptomların azaltılması (iyileştirilmemesi) için mükemmeldir.

– Bilişsel yetenekleri artırabilir.

– Nörolojik hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

– Dişleri güçlendirir ve beyazlatır.

– Ada çayı yağı ağız, diş eti ve dildeki şikayetlerle boğaz ve bademcik enfeksiyonlarına karşı iyileştiricidir.

– Kadınlarda hormonların düzenlenmesine yardımcıdır.

– Yaprakları ve özü bağırsak hareketlerini yatıştırmak ve hazımsızlık belirtilerini azaltmak için gaz giderici olarak kullanılır.

– Ciltteki zararlı bakteri ve mantarları öldürebilir.

– Ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

– Ada çayı çayı ve bileşiklerinin çeşitli kanser türleriyle mücadele etkileri bazı çalışmalarda gösterilmiştir.

– Ada çayı çayı, alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatabilir, ayrıca ruh halini ve hafızayı geliştirebilir.

NOT: Hamile, emziren kadınlar veya böbrek hastalığı olan insanlar için kullanımı tavsiye edilmez.

ADA ÇAYININ İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g ada çayının besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 7.96 g

Enerji: 315 kcal

Protein: 10.63 g

Toplam yağ: 12.75 g

Karbonhidrat: 60.73 g

Lif: 40,3 g

Toplam şeker: 1.71 g

Kalsiyum: 1652 mg

Demir: 28.12 mg

Magnezyum: 428 mg

Fosfor: 91 mg

Potasyum: 1070 mg

Sodyum: 11 mg

Çinko: 4.7 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 32.4 mg

Tiamin: 0.75 mg

Riboflavin: 0.34 mg

Niasin: 5,72 mg

B-6 Vitamini: 2.69 mg

Folat, DFE: 274 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 295 µg

A Vitamini, İÜ: 5900 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 7.48 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 1714,5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.87 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1,76 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg