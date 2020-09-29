‘Adada kedi var’ ihbarı ekipleri seferber etti

Muğla’nın Bodrum ilçesi Çatal adasında mahsur kedilerin olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. 3 saat boyunca tüm adayı arayan ekipler kedilerden bir ize rastlamayınca, adanın dört bir yanına kedi maması bıraktı.

Turgutreis açıklarında bulunan Çatal adasında mahsur kedi olduğu ihbarını alan Bodrum Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bodrum Belediyesinde çalışan bir veteriner hekimi ile birlikte 3 personel kedileri bulmak için Turgutreis limanından botla denize açılarak 25 dakikalık yolculuğun ardından Çatal adasına ulaştı.

KEDİLERİN İZİNE RASTLANMADI



Ekipmanlarıyla Turgutreis hayvan barınağından gelen Bodrum Belediyesi personeli önce deniz yoluyla tüm ada etrafını dolaşarak kedileri aradı. Daha sonra adaya çıkan ekip yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki kıyıda arama yaptı. Adanın ortasında bulunan ağaçların altından mağaralara kadar didik didik tüm adayı arayan ekipler kedilere ait bir ize rastlamadı. Kedilerin adada olma ihtimaline karşı adanın dört bir yanına mama bırakan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı. (İHA)