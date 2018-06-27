Adalardaki atların dramı sürüyor: Bir at daha telef oldu

Adalardaki atların dramı sürüyor: Bir at daha telef oldu

Adalarda faytonculukta kullanılan atların yaşadığı zulüm, hayvanseverlerin yoğun tepkisine neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadlerinden biri de elektrikli fayton uygulamasıydı. Ancak daha bu uygulamaya geçilmeden, Büyükada'da bir atın daha telef olduğu öğrenildi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Büyükada’da gün boyu çalıştırılan atlardan biri daha sıcağa ve açlığa dayanamayarak telef oldu. Yaşanan olaya vatandaşlar isyan ederken, atlı faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak ediliyor.

ATLAR AÇ VE SUSUZ BIRAKILIYOR

Adalar’da faytonlara bağlanan ve gün boyu aç susuz çalıştırılan atların çilesi bu yıl da sürüyor. Önceki yıllarda birçok atın kavurucu sıcaklara dayanamayarak ölmesi vatandaşları ayağa kaldırmıştı. Yetkililer tarafından atlı faytonların kaldırılacağı açıklansa da dün Büyükada’da bir at daha telef oldu.

SICAĞA DAYANAMADI

Olay saat 16.00 sıralarında Büyükada’da yaşandı. Gün boyu çalıştırılan atlardan biri sıcağa dayanamayarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalışsa da at telef oldu. Bunun üzerine vatandaşlar faytoncuya tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından telef olan at kaldırılırken, vatandaşlar ise yasaklanmasını istiyor.