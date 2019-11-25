Adalete güvenmek isteriz ama korkularımız bitmiyor

Kardeşi cinayete kurban giden Zehra Aşkın yaşadıklarını böyle anlattı. “Canımız Kübra’mızın yaşadığı olay, Türkiye’de sıradan bir ölüm haline gelmek üzere. Bu korkunç bir şey” dedi...

MERSİN'DE BOŞANDIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN KÜBRA AŞKIN'IN AİLESİ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ'NDE SÖZCÜ 'YE KONUŞTU:

Türkiye uzunca bir süredir neredeyse her gün katledilen kadın haberleriyle sarsılıyor… Çoğu da bizzat eşleri ya da yakın aile bireyleri tarafından öldürülen kadınlar… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 299 kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Onlardan biri geçen 14 Şubat'ta, öğretmenlik yaptığı Mersin'de eski eşi Davut D.'nin ateş açtığı Kübra Aşkın'dı. İzmir'de Kübra'nın ablası Zehra Aşkın, kardeşi Saliha ve anneleri Sebirhan ile konuştum. Acıları hâlâ taze ve soruyorlar: “Sevginin cinayetle ne ilgisi var?”

– Zehracım, aileni anlatır mısın?

Biz Kübra ile birlikte 3 kız kardeşiz; Zehra, Kübra, Saliha. Adıyaman doğumluyuz. Kübra 10, ben 11 yaşındayken babamızı kaybettik. Ben öğretmenim. Kardeşim Saliha Aşkın, diş hekimi. Ama güvenlik ve uzaklaştırma kararlarından dolayı işinden ayrılmak zorunda kaldı.

‘KÜBRA NEŞE DOLUYDU'

– Annen çok büyük acı yaşadı…

Annem, babamızı kaybettiğimizde 29 yaşındaydı. Bir daha evlenmedi. Annem, Kübra ve Saliha Mersin'de yaşıyordu. Ne yazık ki bir akşam evladının cinayet haberini aldı o evde…

– Kübra nasıl bir kadındı?

Kübra neşe doluydu. Çok merhametliydi, insanlara yardım etmeyi severdi. Hep öğrencilerine destek oldu. En son Ayşe Kulin'in “Son” kitabını okuyormuş. “Son.”

– Kübra kendisini öldüren eski eşiyle ne zaman tanıştı?

2006'da Malatya'ya atanmıştı. Annem, Kübra yalnız kalmasın diye Saliha'yı da alıp Malatya'ya gitti. Arkadaşları, Kübra ile bu adamı tanıştırmak istiyor. Annem, “Kızım evlilik düşünmüyor” diye reddediyor. Fakat ısrarlara dayanamayıp Kübra'nın telefon numarasını veriyor. Kibar bir ses telefonda ve Kübra etkileniyor.

– Kübra isteyerek mi evleniyor?

Aslında hep huzursuzdu. Nikah öncesinde geceleri ağlardı. 2007 Temmuz'da nikah oldu. Evlendikten sonra bizimle 1 ay görüştürmediler Kübra'yı, telefon etmesine de izin yoktu. Mersin'de tam bir aşiret düzeni.

– Kübra bu adamın şiddete eğilimli ne zaman, nasıl fark ettiniz?

2013'te, kızım Ada'nın doğumunda. Kübra'nın yeğeninin doğumuna gelmesine izin vermediler, o da kendi geldi. Tehditler başladı. Adam annemi aradı, “Boşayacağım kızını” dedi. Kübra aynı akşam Mersin'e döndü, titriyordu giderken… “Abla silahı var” dedi bir gün. Meğer başına silah dayadığı çok olmuş. Bizleri öldüreceğini söyleyip tehdit etmiş. Kübra'mız korkudan hep susmuş.

– Peki nasıl boşandılar?

2017 yılında bavulunu alıp evden çıkmış, artık boşanmaya karar vermişti. 2017 Kasım'da boşandılar.

‘EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

– Kübra'nın katilinin yargılanmasına 23 Ocak'ta devam edilecek. Adalete güveniyor musunuz?

Adalete güvenmek istiyorum. Ama korkularımız bitmedi. Ya ailemizin başına bir şey daha gelirse korkumuz bu… En ağır cezayı almasını istiyoruz.

– Kadın cinayetleri için ne söylemek istersiniz?

Ben ilkokul öğretmeniyim. Aile kendi içinde kadına değer veriyor mu, önce buna bakmak, topluma anlatmak lazım. Kardeşimin başına gelen ülkemiz gerçeğinde sıradan bir ölüm haline gelmek üzere. “Eski kocası öldürmüş, ne olmuş yani?” diye düşünenler var… Neredeyse “Boşanmasaydı ölmezdi” algısı oluşuyor. Bence bu korkunç bir şey.

‘Kübra'mızın öyküsü 5 kurşunla son buldu

– Olayın yaşandığı gün tam olarak ne olmuş?

O gün Kübra işe gitmiş. Sonra arkadaşlarıyla yemeğe gitmiş. Bu adam, kendi ifadesinde anlatıyor, gün boyu Kübra'yı takip etmiş. Kübra arabasıyla eve dönerken kırmızı ışıkta bir araba yaklaşmış Kübra'ya, camı açıp 3 el ateş etmiş zanlı. Kübra kaçmaya çalışmış. Fakat o, arabasını sıkıştırmış. Kübra o korkuyla arabayı duvara çarpmış… Tam o anda ölümcül 5 el ateş daha… Kardeşimin kafatasına ve kalbine… Kübra'mızın öyküsü maalesef böyle son buldu… (Ağlayarak anlatıyor)

– Eski koca Davut D. nerede şu anda?

Cezaevinde. Tutuklu yargılanıyor.