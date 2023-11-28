Adamın gözleriyle taciz ettiği video sosyal medyayı karıştırdı

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te dolaşan bir video tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada yayılan bu video, erkeklerin davranışlarına karşı nasıl bir bakış açısının olduğunu ortaya koydu. Buna göre gördüğü bir kadına bakan adam, bu davranışıyla kimileri tarafından övülürken kimileri tarafından da kıyasıya eleştirildi.

Gönderi ilk olarak TikTok’ta üç milyondan fazla takipçisi olan fenomen Barbara Gambatesa tarafından yayınlandı ve daha sonra X’te yeniden paylaşıldı.

Video onun mezuniyet kıyafetini göstermesiyle ilgiliydi. Beyaz bir pantolon-ceket giyen Gambatesa’nın videosunun arka planında yer alan adam dikkat çekti. Adam dışarıda sigara içerken Gambatesa’ya takılı kaldı ve uzun süre onu izledi.

ADAMA ÖVGÜLER YAĞDI

Ancak bu küçük anlar bile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerek çokça yorum yapılan bir olaya dönüştü. Video, fenomenin sosyal medyasından alınıp X’te yeniden paylaşıldı; burada bir kullanıcı, kadına yaklaşmak yerine sadece baktığı için erkeği övdü ve “mükemmel” olarak nitelendirdi.

Bu gönderi 27 milyondan fazla kez görüntülendi ve yorum bölümü, kadına yaklaşmayan ve onu rahatsız etmeyen kimliği belirsiz adamı öven ve yeren yorumlarla doldu.

Öne çıkanlar arasında bir kişinin, kadını taciz etmediği için erkeğe saygı gösterilmesi gerektiğini söylemesi, bir başkasının ise bunun “güzel” bir an olmadığını ve davranışının “gözle taciz” olduğunu söylemesi yer aldı.

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