Adamotu nedir? Adamotu zehirli mi? Kökü insana benziyor!

Adamotu yapraklarında çok kökünün insana benzemesi ile tanınıyor. İstanbul'da son zamanlarda yaşanan ıspanak zehirlenmelerinin ardından adamotu da merak konusu oldu. Peki adamotu nedir, zehirli mi?

Adamotu diğer bilinen isimleri ile abdüsselamotu, ademotu, insanotu, mandragora officinarum zehirli bir bitkidir. Adamotu mutlaka uzman kontrolü veya bilgisinde tüketilmelidir. İşte adamotu hakkında merak edilenler…

ADAMOTU NEDİR?

Adam otu, patlıcangiller familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı. Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

ADAMOTU ZEHİRLİ MİDİR?

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Zehirlenme söz konusu olduğunda ilk başlarda sarhoşluk ve baş dönmesi belirtileri ortaya çıkar. Daha sonra deri üzerinde kızarma, ağızda kuruluk, huzursuzlanma, halüsinasyonlar ve sürekli uyuma isteği oluşur. En ileri aşaması ise nefes darlığı ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu yüzden kullanımı uzman kontrolü ya da bilgisi dahilinde olmalıdır.