Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan 8 Mart mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Leyla Gencer belgesel gösteriminde, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Adana'da “Leyla Gencer: La Diva Turca” belgesel gösterimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi iş birliğiyle Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimin sonunda, belgeselin metin ve senaryosunda imzası bulunan Zeynep Oral sunum yaptı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın yapımcılığını üstlendiği belgeselin gösterimi öncesinde söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belgeseli ve sunumu baştan sona izleyip, bu önemli konudaki bilgi dağarcığını genişletmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.



ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de, kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin?” sözünü hatırlatarak başlayan Zeydan Karalar, “Bir ülkede kadınlar erkekler kadar fırsat eşitliliği yakalayamamışsa, aydın ve özgür değillerse, o ülkenin aydın ve müreffeh olma şansı yoktur. Toplumun yarısını oluşturan kadınları, olabildiğince yüksek oranda hayatın içinde tutmak çok büyük önem taşıyor” dedi.

‘OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kadınların, hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, “Kadınlarımız en az erkekler kadar sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda yer almalıdır. Kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha yüksek oranda bulunmalıdır. Bir ülkenin daha müreffeh ve çağdaş hale gelmesi ancak kadınların toplumun her alanında daha fazla yer almasıyla mümkün olacaktır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm bunları çok iyi bildiği için, dünyada öncü olacak şekilde seçme ve seçilme hakkı veriyor. O hak toplumdaki kadın gücünün, kadının toplumdaki var oluşunun temeliydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınımıza tanıdığı bu ve başka temel hakları zaman içinde geliştirmemiz ve çoğaltmamız gerekiyordu. Toplumumuzda 2000'li yıllara kadar çalışan, üreten, siyaset yapan ve yöneten kadın sayısının artığını görüyoruz. Hayatın her alanında yer alan, hayatın içinde olan kadın sayısı artmakla beraber henüz istenilen seviyede olmadığımız açıktır.



Son yıllarda izlenen politikalarla kadınlarımızın, toplumumuzda eşit bireyler olmasının önüne engeller konulmak istendiğini görüyoruz. Ama bizler kadınlarımızın erkeklerle eşit haklara sahip olacağı ve hayata dair bütün alanlarda, çağdaş Türkiye'yi oluşturacak şekilde yer alacağı güne kadar, kadınlarımızla birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu buradan deklare ediyoruz. Zaten uzun yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz. Ülkemizde köklü demokrasinin yerleşmesi, siyasetin oturması, evrensel değerlerde insan haklarının gelişmesi ve refahın sağlanması açısından, kadınlarımızın her alanda daha fazla yer almasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden, kadın-erkek eşitliği yolunda mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadına yönelik şiddetin anormal oranda atmasına da dikkat çeken Başkan Zeydan Karalar, bunun önüne geçilmesine yönelik siyasi hareketin gerekliliğine vurgu yaptı.