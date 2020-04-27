Adanalı Aslan Menderes Yaşar, ‘Benimle ilgilenmiyorlar’ dedi şovmen çıktı

Yaşar'ın geçtiğimiz yıl ünlü TV programcısı Esra Erol'un da programına katıldığı ve çeşitli iddialarda bulunduğu ortaya çıktı. Adana Valiliği bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112'yi ve 184'ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurum tarafından talebinin karşılanmadığını iddia eden Aslan Menderes Yaşar'ın görüntülerini ve sözlerini içeren videonun gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GIDA KOLİSİNİ BEĞENMEMİŞ

Valilikçe yapılan açıklamada, “Video görüntülerinde yer aldığı tespit edilen A.M.Y. adlı vatandaşın 01.04.2020'de saat 19.32'de 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürlüğünü arayarak ambulans talebinde bulunduğu ve ambulansın 19.40'ta olay yerine intikal etmesine rağmen vatandaşımızın kendi imzasıyla nakil reddinde bulunduğu, 15.04.2020 saat 17.28'de 112 AÇM Müdürlüğünü arayarak Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunmasının akabinde Vefa Sosyal Destek Hattından izin modülü oluşturulduğu ve talebinin Yüreğir Kaymakamlığınca karşılandığı, 18.04.2020 saat 17.28 ve 18.00'de 112 AÇM Müdürlüğünü arayarak, randevusu olduğu için ambulans talebinde bulunduğu ve ambulansın 19.07'de gönderilerek Seyhan Devlet Hastanesine naklinin yapıldığını, 21.04.2020 saat 10.41'de Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunduğu ve Vefa Sosyal Destek Hattına yönlendirildiği, Kaymakamlıktan yardım istediği, Kaymakamlıkça kendisine gıda kolisi gönderildiği ve kendisinin bu koliyi beğenmeyerek reddettiği anlaşılmıştır.”denildi.

ET VE MEYVE İSTEMİŞ

Valilik açıklamasının bundan sonraki bölümünde ise “ 21.04.2020'de tekrar saat 11.13'te arayarak gıda yardımı talebinde bulunmasına istinaden Vefa Sosyal Destek Hattına kaydının oluşturulduğu ve 22.04.2020'de kendisine Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde Yüreğir Belediyesi tarafından yardım kolisi gönderildiği; vatandaşımızın yardım kolisinin içeriğini beğenmeyerek reddettiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA YARDIM ALMIŞ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşımıza bu dönemde Sivil Toplum Kuruluşu tarafından üç koli, 150 TL'lik alışveriş kartı, sebze ve meyve takviyesi yardımı yapıldığı belirlenmiştir.

Söz konusu olan videonun sosyal medyada yer almasının ardından 26.04.2020 tarihinde gece 01.58'de vatandaşımızla yapılan telefon görüşmesinde vatandaşımız et ve meyve istemiş, Vefa İletişim Merkezine görüşmeden hemen sonra saat 02.10'da tekrar gıda talebini bildirmiş ve talebini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu gıda kolisini alarak yola çıkmış, bu süreçte vatandaşımızla tekrar yapılan telefon görüşmesinde kendisine bugün için gıda kolisi teslim edileceği, gece olması nedeniyle et ve meyve satış yerlerinin kapalı olduğu belirtilmiş, vatandaşımızın gıda kolisini de kabul etmemesi üzerine ekipler geri dönmüştür.”ifadelerine yer verildi.