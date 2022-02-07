Adanalıların kar kuyruğu
Kar görebilmek için 100 kilometre yol katederek Karboğazı'na akın eden Adanalılar, araçları ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylası’nda bulunan Karboğazı, kışın Adanalıların akınına uğruyor.
Kar görebilmek için 100 kilometre yol kateden Adanalılar, özellikle hafta sonları Karboğazı bölgesinde 30 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.
KARIN TADINI ÇIKARIYORLAR
Araçlarını yol kenarlarına park ederek karla kaplı ormanlık alanda mangal yakan Adanalılar, keyifli bir gün geçiriyor.
Kardan adam yapan, kar topu oynayan, leğen ve poşetlerle kayan çocuklar da gün boyunca doyasıya eğleniyor.
“ADANALILAR İÇİN KAR BİR ÖZLEM”
Tolga-Filiz Uğur çifti, fırsat buldukça karda piknik yapmak için Adana’dan Karboğazı’na gittiklerini belirterek, “Biliyorsunuz Adana’ya kar yağmıyor. Adanalılar için kar bir özlem, bir tutku. İmkan oldukça geliyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz” dedi. (İHA)