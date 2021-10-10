Adana’ya yıldız yağdı

Hayko Cepkin, Melek Mosso, Can Bonomo ve Ceza gibi önemli isimlerin yer aldığı Akdeniz Gençlik Festivali'nde, Haluk Levent de Rus Kızılordu Korosu'yla birlikte sahneye çıktı

Mehmet SERBES

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Adana Türkiye Gastronomi Yeme İçme ve Eğlence İşletmecileri Derneği'nin (TURİDER) düzenlediği Akdeniz Gençlik Festivali, coşkusunu Adanalı gençlere yaşattı. Çok sayıda Workshop, yarışma ve animasyon etkinliklerine ev sahipliği yapan Akdeniz Gençlik Festivali'nin ilk gününde Ceza, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Khontkar, Can Gox ve Müzisyen Adam gibi sanatçılar sahne aldı.

EĞLENCE TAVAN YAPTI

Festivalin ikinci gününde Mor ve Ötesi, Gripin, Patron, Necati ve Saykolar, Mary Jane, konserleriyle gençleri doyasıya eğlendirdi. Üçüncü güne de Hayko Cepkin, Melek Mosso, Emir Can İğrek, Contra ve Köfn gibi önemli isimler damgasını vurdu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdeniz Gençlik Festivali, Rus Kızılordu Korosu'yla birlikte sahne alan Haluk Levent konseri ile tamamlandı.

Pandeminin açtığı yaralar sarılacak

Gelirinin pandemi sürecinde zor günler geçiren yeme içme ve eğlence sektöründeki esnafa destek sağlayacağını tekrardan hatırlatan TURİDER Başkanı Feridun Özkan, “TURİDER olarak normalleşme sürecinde esnafımızın ve halkımızın yüzünü güldüren böyle bir festival hazırlığımız için gururluyuz. Kısıtlamaların getirdiği psikolojik kaygı ve stresi azaltıp gençlerin gönüllerince eğlenmesine imkân sağladık. Ayrıca festivalde stant açan esnafımız da bir nebze olsun rahatlamış oldu” dedi.