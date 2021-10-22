Adele 91 milyon TL’lik evinin kapılarını ilk kez açtı

Son günlerde 5 yıl sonra çıkardığı ilk şarkıyla konuşulan ünlü şarkıcı Adele, Los Angeles'taki evinin kapılarını ilk kez Vogue dergisine açtı.

Sozcu.com.tr

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Uzun süre ara verdiği müzik dünyasına bomba gibi bir geri dönüş yapan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Vogue dergisine konuk oldu.

Derginin sosyal medya kanalındaki soru cevap videosunda yer alan Adele, evinin kapılarını hayranlarına açmış oldu. İngiliz şarkıcının 9.5 milyon dolarlık (91 milyon TL) evi Los Angeles’ta bulunuyor.

Evinde İngiliz kırsalından ilham aldığını belirten Adele, bahçesi ve açık plan mutfağıyla dikkat çekti.

DION’UN SAKIZINI SAKLIYOR



18 dakikalık videoda evinin birçok bölümünü gözler önüne seren Adele, ünlü sanatçı Celine Dion’un çiğnediği sakızı koleksiyon olarak sakladığını da gösterdi.

Los Angeles’ta olmayı sevdiğini ve evinin kendisine huzur verdiğini ifade eden Adele, yeniden turneye çıkmaya da hazır olduğunu vurguladı.

19 Kasım'da yeni albümü ’30'u piyasaya sürmeye hazırlanan 33 yaşındaki şarkıcı, bu albümden Easy On Me adlı şarkıyı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.