Adele Grenfell Kulesi’nde ölenleri yad etti

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, üç yıl önce Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Son zamanlarda verdiği kilolarla ve Meghan Markle’ın kendisini kıskanmasıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere’nin başkenti Londra’da üç yıl önce meydana gelen Grenfell Kulesi trajedisini hatırlattı.

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, yaptığı paylaşımın altına “Grenfell olayının üzerinden üç yıl geçti. 72 can sonsuza dek kalbimizde yaşayacak. Onları hatırlamak, değişim ve adalet için birleştiğimizi göstermek amacıyla aksam 6’da bana katılın. Yeşil kalpler paylaşın” notunu düştü.