Adele’in nasıl 45 kilo verdiği ortaya çıktı

Grammy Ödüllü ünlü şarkıcı Adele, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Herkesin ameliyat sonucu kilo verdiğini düşünen Adele’in, Mirror gazetesinin yaptığı habere göre tek yaptığı bir mutfak ve fitness gurusu ile anlaşmak olmuş. Mirror’a konuşan bir kaynak, “Elbette başka faktörler de var ama Adele’in ABD’li antrenör Harley Pasternak’tan aldığı tüyolar çok işe yaradı” şeklinde konuştu, “Lady Gaga ona Harley’in ne kadar iyi olduğunu söyledi ve Adele’e onunla irtibat kurmasını tavsiye etti” dedi. Pasternak haftada beş kez 35’er dakikalık karın, kalça ve kollar için sıkılaştırıcı egzersiz yaptırdı.

Adele’in bir başka kilo verme sırrı da kuşkusuz beslenmesi. Cameron Diaz’ın tavsiyesi üzerine Amerikalı şef Jason Harley’i tuttu. Kaynağın aktardığına göre, “Adele yemek yapma meraklısı biri değil, özelikle de diyet yaparken.”Daha önce Adele’in Sirtfood diyetiyle kilo verdiği iddia edilmişti. Bu diyet, haftada üç gün, üç yeşil sebze suyu içmeyi ve günde bir öğün yemek yemeyi, kalan dört günde de günde sadece 1200 kalorilik beslenmeyi içeriyor. Kaynak, “Adele sabahları yeşil sebze suyu içer ve ardından spor yapardı. Genelde sabah üçe ya da akşam 4’e kadar bir şey yemezdi, yani aralıklarla çok fazla oruç tutardı” diye konuştu. Ayrıca, “Yemekleri karabuğday eriştesi ile yüksek ısıda hızlı pişen karides, lahana ile tavuk ve kakao tozu, hurma, zerdeçal ve cevizle yapılan çikolata dilimi gibi şeyler olurdu” dedi.