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Adele’in rapçi Spekta ile sevgili olduğu iddia edildi
Adele’in rapçi Spekta ile sevgili olduğu iddia edildi
Geçtiğimiz ay eşi Konecki'den boşanan ünlü şarkıcı Adele, aşkı rapçi Skepta'da buldu. İkiliye yakın bir kaynak, çiftin birlikteliklerinin henüz çok yeni olduğunu söyledi.
Yaşam 1 Ekim 2019 - 14:57

Dünyaca ünlü isim Adele, geçtiğimiz ay eşi Simon Konecki’den boşanmıştı. Şarkıcının ismi şimdi de rapçi Skepta ile anılıyor. Daily Mail’in haberine göre, 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı aradığı aşkı 37 yaşındaki Skepta'da buldu.

Ünlü rapçi Spekta

Skepta'nın, Londra'daki Crystal Maze adlı yerde düzenlenen 37'inci doğum günü partisine katıldığı söylenen Adele’in, rapçi ile partide yakınlaştığı da çıkan haberler arasında. Çifte yakın kaynaklar, her iki şarkıcının da özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ettiğini, her ikisinin de çocuklarını öncelikleri olarak gördüğünü belirtti. Adele’in evliliğinden 7 yaşında bir çocuğu var. Gerçek adı Joseph Junior Adenuga Jr olan Skepta ise kasım ayında baba oldu.

Adele

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, 46 yaşındaki Simon Konecki'den geçen ay boşanmış ve oğlunun velayetini almıştı. Ancak boşanma kararının çıkmasından dört gün sonra Konecki, ortak velayet için mahkemeye başvurunca, çiftin dostane görünen ayrılık sürecinin aslında çekişmeli olduğu ortaya çıkmıştı.