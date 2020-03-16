Adet sancısı çok sık rastlanan bir durumdur. Bazı çalışmalar genç kızların %75’inde ve yetişkin kadınların %20 ila 50'sinde adet dönemlerinde ağrı verahatsızlık olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınların yaklaşık %20’sinde, ağrı günlük aktivitelerine devam etmelerini engelleyecek kadar şiddetlidir. Peki, adet sancısı nasıl olur? Şiddetli adet sancısı nedenleri hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

Alt karın bölgesinde yoğunlaşan ağrılar, ağırlık hissi veren sürekli bir ağrı, bele yayılabilen ve uyuşukluk verebilen ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren adet sancısı hakkında merak edilenler haberimizde… Adet sancısı nasıl olur? Şiddetli adet sancısı nedenleri nelerdir? İşte cevapları…

ADET SANCISI NASIL OLUR?

Adet veya adet dönemi bir kadının aylık döngüsünün bir parçası olarak gerçekleşen normal vajinal kanamadır. Adet sancıları da, bir kadının adet dönemi başladığı zaman (veya hemen önce) ortaya çıkan ve iki ila üç gün boyunca devam edebilen alt karnındaki ağrılardır. Semptomlar hafif şiddetten normal aktivitelere bile etki eden şiddetli ağrıya kadar değişebilir.

Adet kanaması, normal olarak bebek gelişimi için hazırlanan rahim duvarının döllenme olmaması sonucunda, vücut tarafından atılması nedeniyle gerçekleşir. Rahim (uterus), aslında bir kas dokusudur. Bu kas dokusu iç tarafını çevreleyen yumuşak duvarı atmaya yardımcı olmak için kasılmaya başlar. Prostaglandin denen hormon, rahmin bu kasılmalarını tetikler.

Prostaglandinler, bir kadının vücudunun adet rahatsızlığına bağlı semptomların çoğuna neden olan kimyasal maddelerdir. Uterusu çevreleyen doku bu kimyasalları yapar. Prostaglandinler uterus kaslarını kasılmaları için uyarır. Prostaglandin düzeyi yüksek olan kadınlar uteruslarında daha yoğun kasılmalar ve daha fazla ağrı hissedebilir. Prostaglandinler ayrıca, ağrılı dönemlere eşlik eden kusma, ishal ve baş ağrılarından da sorumlu olabilir.

ŞİDDETLİ ADET SANCISI NEDENLERİ

Şiddetli adet sancısına tıp dilinde dismenore denir. İki tür dismenore vardır: Birincil ve ikincil. Her türün farklı nedenleri vardır.

Birincil dismenore en sık görülen dönem ağrısıdır ve aşırı prostaglandinlerden kaynaklanır (uterus astarından dökülmeye hazırlanırken salınan bileşikler). Sürecin gerekli bir parçasıdırlar, ancak aşırı derecede ağrıya neden olurlar.

İkincil dismenore ise, genellikle yaşamın ilerleyen zamanlarında ortaya çıkan ve şiddetli ağrılara neden olan altta yatan farklı tıbbi durumlardan kaynaklanır. En çok 30-45 yaş arası kadınları etkilemektedir. Bu ağrılara endometriozis, miyom, pelvik inflamatuar hastalığı neden olabilir.

Miyom: Rahimde büyüyebilen ve kadınların adet dönemlerini ağır ve ağrılı hale getirebilen kanserli olmayan tümörler.

Pelvik İnflamatuar Hastalığı: Fallop tüpleri ve yumurtalıklar gibi üst üreme organlarının enfeksiyonları için kullanılan yaygın bir tanımlamadır.