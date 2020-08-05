Adet sancısına iyi gelen hareketler nelerdir?

Adet ağrıları her kadında görülmemekle birlikte bazı kadınlarda yoğun kramplara ve sancılara yol açar. Yumurtlama döneminde yaşanan bu durum hem oldukça rahatsız edicidir hem de kişilerin yaşam kalitesini düşürecek boyutlara ulaşabilir. Ancak bu ağrılarla başa çıkmak için egzersizlerden faydalanmak istiyorsanız germe ve orta yoğunluktaki bazı hareketlerle adet ağrılarınızı azaltabilir ve hatta yok edebilirsiniz. İşte adet sancısına iyi gelen hareketler...

Adet döneminde yaşanan kramplar genellikle karın, pelvis, kalça bölgesi, bel ve üst bacaklarda yaşanır. Ağrılar genellikle adetin başladığı günden bir gün önce ve dönemin ilk gününde acı vericidir. Nadiren 2. veya 3. günde de yaşanabilir.

ADET SANCILARI NASIL GEÇER?

Adet sancılarını gidermenin en etkili yolu ilaç kullanımıdır. Ancak ağrı kesiciler bir süreliğine ağrıları dindirir ve bir zaman sonra etkisini kaybetmeye başlar. Ayrıca ağrı kesici kullanımını alışkanlık haline getirmek size daha büyük zararlara mahal olabilir. Bu dönemde ağrılarınızı dindirmek için bitki çayları, sıcak su torbası ve egzersizler ağrılarınızı hafifletebilir.

ADET SANCILARINA EGZERSİZ İYİ GELİR Mİ?

Adet döneminde şişkinliği gidermek ve ağrıları azaltmak için uygun egzersizler yapmanız gerekir. krampları gidermek için bu tip egzersizler olumlu etkiler sağlar. Kanamanın ve ağrıların çok yoğun yaşandığı ilk günlerde halsizlik ve enerji düşüklüğü sorunu yaşanabilir. Bu nedenle koşu ya da yoğun egzersizler uygun olmayabilir.

Bunun yerine hafif tempolu yürüyüşler, hareketler ve nefes egzersizleri ağrıları dindirmeye yardımcı olabilir. Özellikle karın kası ve pelvikleri esnetmek adet ağrılarına iyi gelir ve aynı zamanda stresinizi de azaltmaya yardımcı olurlar. İşte o egzersizler…

ADET AĞRILARINI HAFİFLETMEK İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ EGZERSİZLER

1. Bacaklarınızı düz ve birleşik bir şekilde karnınızın üzerine yatın ve ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin. Kendinizi hafifçe yukarı itmek için ellerinizi kullanarak başınızı ve omuzlarınızı kaldırın. Bu pozisyonda 30-60 saniye kalın ve göbeğinizi dolduracak kadar derin nefesler alın ve verin.

2. Ayakta dururken derin bir nefes alın ve dizlerinizi kırmadan gergin bir şekilde kalçadan öne doğru eğilin. İki elinizle bacaklarınızı tutun ve kendinizi içeri doğru çekin ve sürekli derin nefes alın ve verin. 1 dakika bu pozisyonda kalarak sancılarınızın azalmasına yardımcı olabilirsiniz.