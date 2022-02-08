Adı ‘Şans’lı, kendisi şanslı… Eğitim merkezinin maskotu oldu

Amasya'da bir sokak kedisi geçen yıl halk eğitim merkezine sığındı. Şans adı verilen kedi gün boyunca koridorlarda dolaşıyor, masaların üstünde uyuyor.

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Amasya’da bir sokak kedisi geçen yıl sığındığı Amasya Halk Eğitimi Merkezi’nin maskotu oldu. Günün büyük bölümünü okuma-yazma dersliğinde geçiren ‘Şans’ adlı hamile kedi için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Veterinere götürülerek aşıları yaptırılan kedi yeri geliyor koridorlarda dolaşıyor yeri geliyor derslere girip masanın üstünde uyuyor.

Öğretmen Nazife Kunt, “Kedimiz burada kendini güvende hissettiği için çok mutlu” dedi.

Soğuk kış günlerinde yiyeceklerini paylaştıkları kedinin mamasının da müdürlük yönetimi tarafından eksik edilmediğini anlatan Kunt, yakında doğacak yavrularına da aynı şekilde bakacaklarını söyledi.

Amasya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan da, “Hepimiz kedimizi çok seviyoruz. Doğayı, hayvanları sevmek insanlar arasındaki saygıyı da artırıyor” diye konuştu. (İHA)