Adidas, Kanye West’in ayakkabılarından kazandığını bağışladı

Geçtiğimiz aylarda Kanye West ile sorunlar yaşayan ve sonunda aralarındaki iş birliğine son veren Adidas'tan yeni bir hamle daha geldi. Marka, West'in YEEZY ayakkabılarından kazandığı 120 milyon doları bağışladı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda Kanye West ve Adidas arasındaki gerginlik sık sık basına yansımıştı. Hatta West’in Adidas ofisini basması, Adidas’tan yöneticilerle olan toplantısında yetişkin filmi izletmesi olay olmuştu. Sonunda aralarındaki ipleri koparan taraflar yollarına ayrı ayrı devam etmeye karar vermişti. Ancak West’in markadaki YEEZY ayakkabılarına ne olacağı belirsizdi.

Mayıs ayında Adidas da bekleyen 1,3 milyar dolar değerindeki YEEZY spor ayakkabılarını nasıl değerlendireceğini açıkladı.

Şirket, satılmayan ayakkabıları imha etmek yerine kalan stoğu satışa çıkarmaya karar verdi ve gelirin bir kısmı Kanye West’in Yahudi karşıtı ve ırkçı yorumlarından etkilenen kuruluşlara bağışlandı.

Şimdi Adidas, en son YEEZY satışlarından hayır kurumlarına 121 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Markanın 2. çeyrek mali raporuna göre, ayakkabıların çoğu tam fiyattan satıldı ve tahmini 440 milyon dolar veya markanın geçen çeyrekteki büyümesinin yüzde 1’ine eşdeğer bir gelir elde edildi.

CEO Bjørn Gulden, firmanın çok talihsiz bir durumu miras aldığını kabul ederken, şimdi hasarı sınırlamaya, envanterden kurtulmaya, gelirleri iyilik için kullanmaya ve YEEZY olmadan devam etmeye odaklandıklarını söyledi.