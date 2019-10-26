Adından ya da soyadından memnun olmayanlar için son hafta

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, ad ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulaması sayesinde 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Uygulama 3 Kasım'a kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı kanunun geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Buna göre, Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadlarını il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilme imkanı getirildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen aralık ayından itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.

Büyük ilgi gören uygulama kapsamında bugüne kadar 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Başvurular kapsamında “Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul” gibi 74 bin 708 soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

“Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali” gibi hatalı yazılan 74 bin 708 isim il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

Düzeltme talebinde İstanbul birinci sırada

En çok ad düzeltmesi yapılan il 13 bin 442 ile İstanbul oldu. İstanbul’un ardından 5 bin 23 ile Ankara, 3 bin 114 ile İzmir, 2 bin 367 ile Diyarbakır, 2 bin 245 ile Antalya, 2 bin 36 ile Bursa, 2 bin 32 ile Adana, bin 878 ile Kocaeli, bin 804 ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.

En çok ad düzeltmesi yapılan ilçe de bin 198 ile Esenyurt oldu. Esenyurt'u bin 27 ile Batman Merkez, 786 ile Melikgazi, 764 ile Sivas Merkez, 760 ile Bağcılar, 759 ile Esenler, 757 ile Şahinbey, 747 ile Sincan 724 ile Kepez ilçeleri takip etti.

İsim düzeltilmesi gibi soyadı düzeltilmesine de talep en fazla İstanbul’dan geldi. İstanbul’da 33 bin 65 kişi soyadını düzeltirken, İstanbul’un ardından 11 bin 411 ile Ankara, 9 bin 720 ile Şanlıurfa, 7 bin 29 ile Diyarbakır, 5 bin 903 ile Bursa, 5 bin 714 ile İzmir, 5 bin 676 ile Gaziantep, 5 bin 282 ile Van, 5 bin 133 ile Kayseri, 4 bin 913 ile Adana geldi.

En çok soyadı düzeltmesi yapılan ilçeler ise 2 bin 834 ile Esenyurt, 2 bin 712 ile Şahinbey, 2 bin 512 ile Haliliye, 2 bin 417 ile İpekyolu, 2 bin 412 ile Eyyübiye, 2 bin 286 ile Melikgazi, 2 bin 90 ile Adıyaman Merkez, 2 bin 78 ille Bağcılar, 2 bin 20 ile Batman Merkez, bin 981 ile Ümraniye ilçeleri oldu.

Kadınlar “Rabiye” adıyla “Top” soyadını istemedi

Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan ad 655 ile “Rabiye”, soyadı ise 2 bin 26 ile “Top” oldu. “Rabiye” adını ve “Top” soyadını takiben 588 ile “Hava”, 359 ile “Esme”, 292 ile “Perişan”, 254 ile “Sümeyya”, 242 “Sercan”, 240 ile “Firdes”, 220 ile “Sadet”, 201 ile “Yosma”, 194 ile “Şerif” adı; 2 bin 26 ile “Top”, bin 23 ile “Koyun”, 736 ile “Satılmış”, 716 ile “Çakal”, 669 ile “Çoşkun”, 634 ile “Deli”, 617 ile “Uğuz”, 523 ile “Çıplak”, 520 ile “İşik”, 454 ile “Kör”, 420 ile “Çinar”, 345 ile “Kıllı”, 343 ile “Kabak” 342 ile “Azgın” soyadı kadınlar tarafından en çok düzeltmesi yapılan ad ve soyadı olarak sıralandı.

Erkekler “Ümüt” adıyla “Top” soyadını değiştirdi

Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan ad 409 ile “Ümüt”, soyadı ise 2 bin 523 ile “Top” soyadı oldu. “Ümüt” adını ve “Top” soyadını takiben 389 ile “Yunis”, 285 ile “Mehmet”, 206 ile “Abubekir”, 179 ile “Serdal”, 157 ile “Zekeriye”, 117 ile “Çoşkun”, 108 ile “Ferat”, 101 ile “Gökan”, 96 ile “Veysal”, 95 ile “Kazim” adı; bin 224 ile “Koyun”, 833 ile “Satılmış”, 781 ile “Çoşkun”, 763 ile “Çakal”, 718 ile “Uğuz”, 707 ile “Deli”, 586 ile “Çıplak”, 560 ile “İşik”, 469 ile “Çinar”, 521 ile “Kör”, 384 ile “Azgın”, 355 ile “Dana”, 351 ile “Kıllı”, 345 ile “Çürük” soyadı erkekler tarafından en çok düzeltmesi yapılan ad ve soyadı olarak sıralandı.

Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik 393 ad değişikliği yapıldı. “Müjkian” adı “Müjgân”, “Nihal” adı “Nihâl”, “Lal” adı “Lâl”, “Yadikar” adı “Yadigâr”, “Naran” adı “Narân”, “Alaittin” adı “Alâaddin”, “Ala” adı “Alâ”, “Hilal” adı “Hilâl” olarak düzeltildi.

Düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam bozukluğuna yönelik 77 soyadı değişikliği yapıldı. “Kırgız ” soyadı “Agâh”, “Kab” soyadı “Kâboğlu”, “Hatun” soyadı “Attilâ”, “Kuku” soyadı “Kâmiloğlu”, “Ala” soyadı “Âlâ” olarak değiştirildi.

Uygulama 3 Kasım’a kadar devam edecek

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil); Soyadı Kanunu’nda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek), ayrı yazılmış adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler, il ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor.

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor. 3 Kasım’a kadar devam edecek uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmesine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. (AA)