Adıyaman’da 1700 yıllık su tüneli bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık su tüneli bulundu.

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Geçitli köyünde tarihi bir yapı gören vatandaşlar, durumu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgede yapılan çalışmalarda, 150 metre uzunluğunda ve 1700 yıllık bir su tüneli tespit edildi.

Tünelin, Sofraz Çayı’nın yüksek seviyesindeki sularının köyün diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırılması için inşa edildiği tahmin ediliyor.



Müze Müdürü Mehmet Alkan, tünelin işçiliğinin muhteşem olduğunu belirterek, “Burası Adıyaman için çok değerli bir su tüneli. Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz” dedi.

Köy Muhtarı Abdullah Güllü de tünele ilk kez girdiğini belirterek, “Tünel Sofraz Çayı tarafından girip öbür taraftan çıkıyor. İlk girişte biraz dar, ilerledikçe yüksekliği 2 metreye ulaşan yerler var. Daha önce de olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Ekiplerle girip incelemek heyecan vericiydi” diye konuştu. (AA)