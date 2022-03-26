Adıyaman’da donan yüzen adalar yeniden hareketlendi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, sıcaklıkların eksi 19 dereceye kadar düşmesiyle donan yüzen adalar, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden hareket etmeye başladı.
Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Çelikhan’ın simgesi haline gelen Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar, hava sıcaklıklarının eksi 19 dereceye kadar düşmesiyle dondu.
Petelik mevkisinde bulunan, su altındaki boyları 3 ila 5 metre, alanları ise 100 ila 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, hava sıcaklığının yükselmeye başlamasıyla birlikte çözünerek yeniden hareket etmeye başladı. (DHA)