Adıyaman’da tarihi alan bulundu

Adıyaman'da tarihi bir alan keşfedildi. Bulunan alanın, Roma Dönemi'nde mezarlık ve Bizans Dönemi'nde de yerleşim yeri olarak kullanıldığı tespit edildi.

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Adıyaman’ın Kahta ilçesi Tütenocak köyünde tarihi alan tespit edildi.

Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları ilk incelemede, alanın Roma Dönemi’nde mezarlık olarak kullanıldığı, Bizans Dönemi’nde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tespit edildi.

Alanda yer alan kaya mezarının arcosolium olarak tabir edilen kısımlarında ince tabaka halinde harç ve bunun üzerinde ise boyama ile oluşturulan şekiller görüldü.

Harç ile boyalı şekiller ve kaya mezarının hemen önünde tespiti yapılan mimari kalıntıların Roma Dönemi’nde yapıldığı ortaya çıktı. Alanın daha sonra ise Bizans Dönemi’nde kiliseye dönüştürüldüğü düşünülüyor.

Müze Müdürlüğü, alanın tescillenmesi için kurula sunacağı öğrenildi. (İHA)