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Adlarını kutup araştırmacısının karısından alan Adelie penguenleri
Adlarını kutup araştırmacısının karısından alan Adelie penguenleri
İmparator pengueninin yanında Antarktika kıtasının ana bölümünde görülen tek penguen türü olan Adelie pengueni (Pygoscelis adeliae) adını, Fransız kutup araştırmacısı Ju les Dumont d'Urville'in karısı Adelie'den alıyor.
Yaşam 15 Temmuz 2020 - 12:25

Boyu 45–70 cm aralığında, ağırlığı yaklaşık 5 kilogram olan bu tür, hatırı sayılır boyutlara ulaşabilen koloniler halinde yaşıyor ve ürüyor.

Foto: DepoPhotos

Üst kısmı siyah, alt kısmı beyaz renkte olan bu penguen türünün karakteristik özelliği küçük bir gaga, beyaz göz çemberi ve sarı ayakları olması.

Foto: DepoPhotos

Sayılarının yaklaşık 20 milyon olduğu tahmin edilen Adelie penguenleri, yerlerine çok bağlı canlılar olarak biliniyor.

Foto: DepoPhotos

Bu penguenlerin kuluçka periyodu Ekim ayında başlıyor.

Foto: DepoPhotos

Dişiler bir araya yığılmış taşlardan oluşan yuvalara yumurtalarını bırakıyor ve tekrar yiyecek aramaya giderken erkekler de, kuluçkayı üstleniyor.

Foto: DepoPhotos

Takip eden 35 gün boyunca hiçbir şey yemiyorlar ve bu sürecin sonunda yavrular yumurtadan çıkıyor.

Foto: DepoPhotos

Bu esnada dişiler de dönerek yavruların yetiştirilmesinde yardımcı oluyor.

Foto: DepoPhotos

Mart ayı gibi penguen civcivler yetişkin haline geliyor ve balık avlamak için onlar da denize dalıyor.