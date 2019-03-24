Adnan Koç önce ödül aldı sonra yıldız isimleri ağırladı

Oyuncu Adnan Koç, bu yıl 32.'si gerçekleştirilen 'Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Consumer Quality Awards'da 'Türkiyeyi Yurt Dışında En İyi Temsil Eden Oyuncu' ödülünü aldı.

Başrolde oynadığı, Doğu-Batı (Vostok-Zapad) adlı dizinin Rusya’nın da yer aldığı bir çok ülkede reyting rekoru kırması yüzünden ödüle layık görülen Koç, “Rus televizyon kanalı Domaşniy’de ekrana gelen ve çekimleri Türkiye ile Ukrayna’da gerçekleştirdiğimiz diziyi Rus yönetmen Denis Yeleonski çekti.

Dizide, Yevgeniya Loza, Jacob Kucherevskiy ile birlikte kamera karşısına geçtim. Doğu-Batı, Rusya, Ukrayna ve bir kaç ülkede daha yayınlandı ve büyük bir ilgi gördü. Bir oyuncu olarak ülkemi başarı ile temsil etmek bana büyük bir gurur veriyor” dedi.

“MÜZİK VE OYUNCULUK AYRILMAK İKİ PARÇAM”

Oyunculuğu kadar yorumculuğuyla da adından söz ettiren Koç, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül töreninin ardından program yaptığı mekanda, aralarında Sami Aksu, Nurdan Torun, Selçuk Ural, Ahmet Selçuk İlkan, Ünlü iş adamı Ahmet Dalmaz ve eşi Zümrüt Dalmaz ile Seyyal Taner’in de yer aldığı çok sayıda ünlü konuğuna şarkı söyledi.

Ünlü misafirlerini tek tek sahneye çağırarak birlikte düet yapan Koç, Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte şiir rüzgarı estirdi, Sami Aksu, Nurdan Torun ve Seyyal Taner’le de yetmişlerden günümüze uzanan bir müzik ziyafeti sundu. Koç, “Müzik ve oyunculuk benim ayrılmaz iki parçam. Kamera karşısındaki parçamı sahnedeki parçamla bütünlüyorum” şeklinde konuştu.