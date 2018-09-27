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Adnan Oktar’ın itirafçı karakutusu, Ece Koç tahliye edildi
Adnan Oktar’ın itirafçı karakutusu, Ece Koç tahliye edildi
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade vermesi üzerine savcılığın talebiyle tahliye edildi.
Yaşam 27 Eylül 2018 - 10:59

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade vermesi üzerine savcılığın talebiyle tahliye edildi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak için savcılığa başvurdu.
‘İtiraf’ içeren beyanlarda bulunan şüpheli Koç'un ifadesinin ardından savcılık, Koç’un tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Koç’un tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ayça Pars da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14’ü serbest bırakılmıştı.
(AA-İHA)
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