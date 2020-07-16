Adrenalin tutkusuna pandemi de engel olamadı

Tunceli’de, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adının verildiği su sporları merkezi, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen su sporlarına ilginin yoğun olduğunu belirten Munzur Doğa ve Hava Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, ”Tesisimiz ilimize gelen turistlere alternatif aktiviteler de sunan bir tesis oldu. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sezonu başlattığımızda pandemiye rağmen hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400’ü geçti” dedi.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 2019 yılında faaliyete geçen “Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk” adının verildiği su sporları merkezinde zipline ve rafting sporları pandemiye rağmen çevre illerden ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

MUNZUR VADİSİ RAFTİNG DE EN UZUN PARKURA SAHİP

Tesisin 36 kilometreyle Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahip olduğunu belirten Munzur Doğa ve Hava Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, ”Tesisimiz 2019 yılında Fırat Kalkınma Ajansı finansmanıyla kurduk. 12 metre yükseklik 140 metre uzunluğuna sahip bir Zipline parkurumuz var. 36 kilometreyle Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahibiz, gelen misafirlerimiz 6 saat suda zaman geçiriyor. Pandemi dolayısıyla gerekli hijyen tedbirlerini aldık mesafe kurallarına uymak şartıyla rafting yapıyoruz 8 kişilik botlarla maksimim 6'şar kişi kapasiteyle faaliyet yürütüyoruz. Tesisimize bölgemizden oldukça yoğun bir ilgi var ancak buna karşılık batıdan ilimize gelen tur şirketleri de tesisimize mutlaka uğruyor ve rafting yapmadan dönmüyorlar. Bu sene bölgeden gelen tur şirketlerinin konaklamaya yönelik bir ilgilerinin olduğunu gördük. Bu durumun da il ekonomisine katkısı da doğal olarak oluyor. Burası spor merkezi İlimize gelen turistlere de alternatif aktiviteler de sunan bir tesisi oldu. Dünyada turizm algısı deniz, kum, güneş turizmden daha çok doğa turizmine ve doğa sporları turizmine yöneldi. Tunceli'de kurulan bu tesisle beraber su sporlarına yoğun bir ilgi oldu. Özellikle Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve Van gibi şehirlerden Tunceli'ye gelerek rafting ya da zipline sporlarını yapan yüzlerce insan var” diye konuştu.

“RAFTİNGİN CAZİBE MERKEZİ MUNZUR VADİSİ OLDU”

Türkiye'de geçmişte raftingde cazibe merkezlerinin Antalya, Düzce, Rize gibi illerin olduğunu ifade eden Arslan, ”Ama şu an bunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye'de raftingin gerçek cazibe merkezi Munzur Vadisi oldu. Geçen yıl 2 milyona yakın kişi Antalya'da rafting yaparken bu sezon ise 50 kişi bile suya inmemiştir. Düzce'de ve Rize'de de aynı durumları görüyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı’nda sezonu başlattığımızda pandemiye rağmen Tunceli'de hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400'ü geçti. Tabi sezon beklentilerin çok altındayız ama Türkiye'de pandemiden kaynaklı mevcut şartlarının önündeyiz. Geçen sene ziyaret sayımız 10 binlerdeydi bu sene 50 binleri hedefliyorduk ama bu sene geçen seneki rakamın yarısını yakalarsak sezonu atlattık diyebiliriz” ifadelerinde bulundu.