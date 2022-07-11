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Afganistan’da örnek proje: Mobil okullar

Eğitimin öneminin her geçen gün daha da öneminin anlaşıldığı günümüzde, Afganistan'da eğitime erişemeyen çocuklar için örnek bir proje başlatıldı.

Sozcu.com.tr
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Afganistan’da örnek proje: Mobil okullar

Onlarca yıldır süren savaşlar yüzünden öğrencilerin sağlıklı bir okul eğitimi alamadığı Afganistan’da başvurulan çarelerden biri de ‘mobil okullar’ projesi.

Proje kapsamında, eğitim malzemesi dolu araçlarla köy köy dolaşan öğretmenler, açık arazilerde çocuklara ders veriyor.

Kandahar’da çekilen fotoğraflarda mobil eğitim aracı, çorak bir araziye gelerek çocukların kitap ve bilgiye erişimlerine olanak sağladığı görülüyor.

Güneşin yakıcı ışıklarına aldırmayan onlarca çocuk, mikrofon ile konuşan öğretmenlerini heyecanla dinlerken görülüyor.
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