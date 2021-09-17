Afganistanlı Arzu Boston Okulu’nun bursunu kazandı

2019 yılında bot ile geçtiği Midilli Adası'ndaki Moria Göçmen Kampı'nda yaşayan Afganistanlı 12 yaşındaki Arzu E., girdiği uluslararası sınavlarda ABD'deki Boston Okulu'nu burslu olarak kazandı.

Yaşar ANTER

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Türkiye’de tam üç yıl kaldıktan sonra 2019 yılında umut yolculuğunda ailesi ile bota binerek Midilli Adası’na geçen ve o yıldan bu yana kampta eğitimini sürdüren Afganistan uyruklu 12 yaşındaki Arzu E.’nin girdiği uluslararası sınavlarda ABD’nin Boston kentindeki Boston Üniversitesi bünyesinde bulunan ortaokul bölümünü kazandığı açıklandı.

5 YILLIK BURS KAZANDI

Lise öğrenimini bitirene kadar 5 yıllık burs kazanan Arzu’nun 53 ülkeden 600 öğrenci ile eğitim göreceği belirtildi.

Yunanistan medyasında bugün yer alan haberde Arzu’nun yayınladığı bir mektupla kampta eğitim gördüğü öğretmen ve sınıf arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi. Sivil Toplum Örgütleri’nin Arzu’nun Boston’a gitmesi için yardım seferberliği başlattığı belirtildi.

DOKTOR OLUP İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYOR

Farsça, Yunanca, Türkçe ve İngilizce dillerini rahatlıkla konuşabilen Arzu yaptığı açıklamada doktor olmak istediğini belirterek “Burada bize doktorlar çok yardımcı oldu, annem de eğitimciydi, hep okumamızı istedi. Okuyup doktor olup insanlara yardım etmek ve sağlık hizmetlerinin her insan için ücretsiz olması için çalışmalar yapmak istiyorum” dedi.