Afrika’da en eski insan mezarı keşfedildi

Kenya’da çalışma yapan arkeologlar, Panga ya Saidi mağarasında 78 bin yıl önce gömülen 3 yaşındaki bir çocuğun mezarını keşfetti. Mezarın, Orta Taş Devri’ne ait düşünülüyor.

Birçok ülkeden bir araya gelen bilim insanları, mezarı bulunan çocuğa Mtoto adını verdi. Kemikleri inceleyen araştırmacılar, bulunan kafatası iskeletinin bir yastığa yatırılmış gibi göründüğünü tespit etti. Arkeleoglar bunun bir yas törenini simgelediği ihtimali üzerinde duruyor.



ORTA TAŞ DEVRİ’NDE KULLANILAN İLK KEFEN

Araştırma ekibinden Prof. Martinon-Torres, “Çocuğun yapraklardan veya hayvan derilerinden yapılmış bir kefene sarıldığını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Araştırmaların sonucunda elde edilen veriler, mezarda çocuğun cenin pozisyonunda yatırıldığını ortaya çıkardı. ,

Kemik parçalarının boyut ve şekilleri üzerinde detaylı incelemeler de yapıldı. Mtoto’nun cinsiyetinin erkek olduğu tahmin ediliyor.

Keşifte rastlanan ritüellerin günümüzde uygulanan cenaze ve defin işlemleriyle örtüştüğünü anlatan Prof. Martinon-Torres, 78 bin yıl öncesinde yaşayan insanların da günümüzdeki gibi kayıp duygusu yaşadıklarını ve tüm bu cenaze adetlerinin bir anlamı olduğunu söyledi. (DHA)