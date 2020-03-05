Afrika’da işaret dili ile sevgi kapılarını açıyor

İşaret Dili Eğitmeni Esin Güney, yaklaşık 3 milyon işitme engellinin yaşadığı ülkemizde pek çok kişinin hayatına dokunarak sessizlerin dünyasına iletişim kapısı açtı. Hayallerinin peşinden Kenya'ya giden ve oradaki işitme engellilere işaret dili eğitimi veren Güney, anlattığı ilk derslerden birinin Atatürk'ün hayatı olduğunu söyledi.

Türkiye’de 3 milyona yakın işitme engelli birey yaşıyor ve bu bireylerin toplumla iç içe olması, sosyalleşebilmesi için çeşitli projeler yürütülüyor. İşaret Dili Eğitmeni Esin Güney, 3 yıl önce tesadüfen indiği bir metrobüs durağında sağır çocukların ilgisini çekmesi üzerine başladığı çalışmalarını, bugün Kenya’da sürdürüyor.

“HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTTİM”

Hayallerinin peşinden gitme hikayesini Sözcü’ye anlatan Güney, “Diğer ülkelerde yaşayan sağırların kültürlerini, nasıl anlaştıklarını, aldıkları eğitimleri merak etmeye başladım. Sonrasında uluslararası işaret dili eğitimi alarak dünyanın çeşitli yerlerindeki kurumlara başvurdum. 3 yerden kabul aldım, ilki Endonezya idi, hem deprem hem de tsunami felaketleri olunca onu iptal etmek zorunda kaldım. Sonrasında Vietnam ve Kenya arasında karar vermem istenince burayı kendime daha yakın hissettim” diye konuştu.

“ZORLU BİR SÜREÇTİ”

Kenya’ya kendi maddi imkanlarıyla gittiğini anlatan Güney, “Kesinlikle zorlu bir süreçti, masrafları kendim üstlenmek zorunda kaldım. Sadece uçak biletime sponsor bulabildim. Buraya gelmemdeki amaç, çocuklara eğitim vermek, kendi dilimi geliştirmek, öğrenmek ve öğretmekti. Kendime sürekli sorduğum ‘ben en fazla ne yapabilirim’ sorusuna bir cevap aramak için buraya geldim. Eğer bir eğtimciyseniz, muhakkak hep daha fazla ne üreteceğinizi düşünüyorsunuz” dedi.

BİRLİKTE PARKA GİDİYORLAR, OKUL TEMİZLİYORLAR

Şu anda Kambui School For The Deaf (Kambui Sağırlar Okulu)’nda 09:00-15:00 saatleri arasında eğitim veren Güney, sonraki zamanlarını da çocukların sosyalleşmesi için harcıyor. Onlarla parkta oyun oynamaktan okulu temizlemeye kadar pek çok aktivite gerçekleştiren Güney, şu anda ikinci sınıf olan öğrencilerine matematik ve İngilizce dersleri de veriyor.

“EN ÇOK DUYGULANDIĞIM DERS, ATATÜRK’Ü ANLATTIĞIM DERS OLDU”

Okulda, mutfak çalışanlarından okul müdürüne kadar herkesin işaret dili bildiğini anlatan Güney, “Okulda 3 tane sağır öğretmen var. Sınıflarda birden fazla dezavantaja sahip çocuklar ile aynı sınıflarda okuyorlar. Bugüne dek beni en çok duygulandıran derslerden birisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlattığım ders oldu. Çocuklar merakla dinleyip sorular sordular. Atatürk’ü herkesin bilmesini istedim” şeklinde konuştu.

“OKUL 4 DUVARDAN İBARET DEĞİLDİR”

Okulun dört duvardan ibaret olmadığını ve bugüne dek öğrettiğinden daha fazla şeyi öğrendiğini belirten Güney, Kenya’dan 20 Mayıs’ta dönüş yapacağını söyledi.

Editör: Ümit TÜRK