Afrodizyak besinler gerçekten etkili mi?

Bazı besinlerin cinsel gücü ve isteği artırdığına yönelik yaklaşımlar mevcut. Bilimsel çerçevede incelendiğinde bazı besinlerin vücuttaki kimyasal etkileşimler sonucunda afrodizyok etkisi yaptığı biliniyor.

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Tek başına mucizevi bir besin yoktur fakat cinsel performansı arttırdığı söylenen bazı yiyeceklerden söz edilir. Peki bu yiyecekler gerçekten işe yarıyor mu? Bu soruya verilebilecek en net cevap, “Evet, hücreler arası iletişimi sağlayan kimyasalların (nörotransmitter) oluşumuna yardım eden besinlerle afrodizyak etki yakalanabilir”.

ERKEKLİK HORMONU TESTOSTERON

Erkeklerde sperm yapımı ve cinsel arzuyu arttıran testosteron hormonu, duyguları, zevk ve acı algılarını etkileyen beyin kimyasalı dopaminle direkt ilişkilidir. Testosteron üretimi için diyetin yeterli çinko ve D vitamini içermesi gerekir. Eğer uzun süreli eksikliği söz konusu olursa cinsel hayat bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir. Bu anlamda tüketilmesi gereken besinler istiridye, yağsız kuzu ve sığır, tavuk, nohut, badem, yağlı balıklar, kefir, mantar ve ıspanaktır.

MUTLULUK KAYNAĞI FENETİLAMİN

Fenetilamin, heves ve mutluluk hisleriyle ilişkilendirilir. Fenetilamin salındığında dopamin ve norepinefrinin vücutta uyandırdığı hissin daha da artmasını sağlar. Feniletilamin veya fenetilamin olarak da bilinen bileşiğin aşk gibi romantik yaşamın sinirsel kimyasında önemli bir rolü vardır. Mutluluğunuzu katlayacak fenetilamin bitter çikolatada yoğun şekilde bulunur. Kahvaltıda fermente peynir çeşitleri, yumurta ve ara öğünlerde badem ve yer fıstığını tercih etmeniz fenetilamin üretimini arttırır.

İŞTE DOPAMİN KAYNAKLARI

Hücreler arası iletişimi sağlayan kimyasalların görevlerinden biri de dikkat, zevk ve motivasyonun sağlanmasıyla ilgilidir. Afrodizyak etkili besinleri yeteri kadar tüketmek fazla enerji alımının ve sindirim problemlerinin önüne geçer. Afrodizyak oluşumuna destek veren dopamin hormonunun üretimini arttıracak besinler arasında somon gibi yağlı balıklar, ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllardan yabani pirinç ve yulaf gibi pek çok alternatif yer alır.