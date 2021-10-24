Afyon’da yemek şov

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gastro Afyon’da, kentin 29’u coğrafi işaretli 642 yemek çeşidi tanıtıldı. Şef Hamza Kalkan, “Afyon’a gelen dana tandırı, Afyon kebabı, patlıcan böreği tatmadan gitmesin” tavsiyesinde bulundu.

Hayati ARIGAN

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Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin üçüncüsü geçtiğimiz hafta yapıldı. UNESCO tarafından dünyada 36'ncı, ülkemizde 3'üncü gastronomi şehri olan Afyonkarahisar'ın kendine özgü 642 çeşit lezzeti tanıtılmaya çalışıldı.

Festivale Vali Gökmen Çiçek'in davetlisi olarak yerli ve yabancı yüzlerce aşçı, 20 ülkenin büyükelçisi ve sektörün önde gelen isimleri katıldı.

FESTİVALDE DANA ŞOV!

Kaymağı, sucuğu, lokumu, patatesli ekmeği, ekmek kadayıfı, haşhaşı ile tanınan Afyon'un, coğrafi işaretli 29 ürünü bulunuyor. Danasıyla ünlü Afyon'da, festivalin simgesi de dana oldu.

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, şunları söyledi: “2018'de Gastro Afyon'da dana çevirme yapalım dedik. Dana yandı. Bu kadar reklam olacağını düşünememiştik. Bu yıl danayı çukura indirip çıkaralım şov yapalım dedik. Ama zincir koptu; danamız çukura düştü. Dananın videosu izlenme rekoru kırıyor. Protokol bana sordu; ‘Hamza şef seneye ne düşünüyorsun.' ‘Seneye de danayı gömmeyi düşünüyorum' dedim.”

İKİNCİ MEVLEVİ KENTİ

Şef Hamza Kalkan Konya'dan sonra ikinci Mevlevi şehri olduklarını söyledi. Mevlevi mutfağının aşçıların piştiği, geliştirildiği bir yer olduğunu belirten Hamza şef, “Afyon'a gelen dana tandırını, Afyon kebabını, patlıcan böreğini tatmadan gitmesin. Çok çeşitli musakkalarımız var. Maydanoz musakkası. Musakkalarımızda nohut kullanırız. Tandır ve sakala çarpan çorbasını denesinler” diyor.

Sucuktan Adana kebabı yapıyoruz

Afyon'un 29 tescilli coğrafi ürün sayısını 2 yıl içinde 99’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Hamza Kalkan, lezzet skalasını genişletmek için yaratıcı çalışmalar yaptıklarını belirtti, Kalkan, “Haşhaş çorbası, ovmaç. Sucuktan Adana tarzında bir kebap yaptık. Afyon mutfağına yeni ürünler kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Tatlıdan sonra çorba!

Afyon'un evlerden, annelerden çarşıya geçmiş bir mutfağı olduğunu belirten gurme Haldun Tüzel, “Türkiye'de son yemek tatlıdır. Afyon mutfağında tatlıdan sonra muhakkak bamya çorbası verilir. Bamya hazmettirici bir üründür. Hazmettirsin, sindirsin, otursun diye bamya çorbası verilir. Türkiye’nin en fazla coğrafi ürün almış şehri de Afyon'dur” diyor.