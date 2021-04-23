Ağaç dallarını sanat eserlerine dönüştürüyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Horel (69), 10 yıl önce bir lastik fabrikasından emekli oldu. Emekli olduktan sonra bisiklet sürmeye ve yürüyüş yapmaya ağırlık veren Horel, daha sonra kendisine yeni bir hobi alanı oluşturdu.

Ormanda topladığı kurumuş ağaç dallarını, taşları ve çeşitli atıkları değerlendiren Horel, kullandığı malzemelerle dekoratif objeler ve süs eşyaları yapıyor. Bastondan asaya, evden hayvan figürlerine kadar çok sayıda obje yapan Abdullah Horel, aynı zamanda Çerkes kültürünü de dekoratif ürünlerinde yaşatıyor.

El emeği, göz nuru sanat eserlerini yakınlarına hediye eden Horel, evinin bodrumundaki atölyesinde maddi kazanç elde etmeden çalışmalarını sürdürüyor.

EŞİYLE ŞAKALAŞMASI HOBİYE DÖNÜŞTÜ

Horel, “Ablamın Bodrum’da yazlığı var. Bir gün eşim oraya gitti. Buraya gelirken de Bodrum’un simgesi olan alçıdan yel değirmeni obje getirdi. Ben de, ‘Bana bunu mu buldun getirecek? Ben bunun âlâsını yapmazsam insan değilim’ diye kendisiyle şakalaştım. Bu hobiye merakım oradan başladı. Para karşılığı yapmayı hiçbir zaman düşünmedim, hobi olarak yapıyorum” dedi.

Başladığı hobisinin ardından atölye de kurduğunu söyleyen Horel, “Bizim eskiden bu yana traktörümüz vardı. O traktörden dolayı tadilat malzemelerimi kullanıyordum ama hiçbir zaman ahşap işine girmemiştim. Ahşap hobisine başladıktan sonra geri kalan tadilat malzemelerini de aldım. Atölyemde görmüş olduğunuz kapalı kutuların hepsinde malzemeler vardır. Bu işi hiçbir zaman kazanç kapısı olarak görmedim. Herkes dağa gidince düzgün odun ararken, ben yamuk yumuk ağaç dalları arıyorum. Hatta son zamanlarda genç ağaçları birbirine bağlayıp onların kaynamasını sağlıyorum, kendime obje oluşturuyorum” diye konuştu.

“OBJELERİ EVE SIĞDIRAMIYORUZ”

Eski dönemleri anımsatan objelerle ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Abdullah Horel, sözlerine şöyle davam etti: “Yaşayan bir kültür var bu inkar edilmez. Eskiden ocaklar vardı, şimdi onun ismi şömine oldu. Ben de o eski ocakların altına alev efekti oluşturmak için lambalar yerleştirdim. Çerkes kültürüne ait mızıkalar var, ona benzer şeyler yapıyorum. Evde de tabii kavga oluyorum, çünkü objeleri eve sığdıramıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Zaman zaman aynı şeyleri yapa yapa bıkabiliyorsun. Enteresan bir duygu.”

“Dedemin zar zor hatırladığım evini, doğduğum evi ve dedemin kardeşinin evini yaptım. Devasa büyük bir ahırı, samanlığı, bizim evi hatırlıyorum. O evi kompozisyon haline getirdim. Yaşlılar gördüğü zaman hemen hatırlıyor. Amcam 90 yaşında, ona gösterdim ve çok duygulandı.” (İHA)