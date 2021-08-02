‘Ağaç dede’ler 10 yılda binin üzerinde fidan dikti

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki Ali Özkan ve 76 yaşındaki Kazım Özkan kardeşler son 10 yılda mahallelerine binin üzerine ağaç dikerek yeşillendirdi.

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Çifteler ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi’nde oturan Ali ve Kazım Özkan kardeşler, çorak topraklara sahip mahalleyi yeşillendirmek için 10 yıl önce buldukları boş alanlara ağaç dikmeye başladı. Mahallenin yolları, mezarlık çevresi ve boş araziler kısa sürede yemyeşil bir görüntüye kavuştu. Aralarında çam, akasya, dişbudak gibi binin üzerinde fidan diken kardeşlere mahalleli ‘ağaç dede’ler dedi.

Özkan kardeşler, çocukları gibi baktıkları fidanları hayvanlardan korumak için gövdelerine tel örgü ve atık plastik borular sararken, imkan verilirse bütün mahalleyi ağaçlarla donatıp her gün de bakımlarını yapabileceklerini söyledi.

“SON NEFESİME KADAR DEVAM EDECEĞİM”

Diktiği ağaçları her gün kontrol ederek bakımlarını yaptığını ifade eden Ali Özkan, “Bu ağaçlara bakıyorum, buduyorum. Aralarında ot bırakmıyorum. Yangın falan çıkar. Aralarında ot oldu mu ağaç gelişemez. Ot rutubeti, suyu emiyor. Günlerce köklerini çapayla temizledim. Hemen öyle bir saatte olmuyor ki. Bir kolum tutmaz oldu. Hastaneye gittim, film çektiler. İçimden gelerek yapıyorum. Kimseden de bir kuruş istemiyorum. Ağacı seviyorum. Ağacın sana ne zararı var? Gelip sofrandan bir kaşık yemeğini mi yiyor? Cebinden paranı mı alıyor? Yarın gelip burada oturur ‘Allah razı olsun’ der birisi. Bu ağaçlara bakacağım. Nasip olursa son nefesime kadar bakacağım dedi.

Türkiye’nin birçok şehrinde etkili olan orman yangınlarına çok üzüldüklerini anlatan Ali Özkan, “O yanan ağaçlara yazık. Vallahi gözümden yaş aktı. Binlerce yer yandı yahu” diye konuştu.

AĞAÇ SEVGİLERİ BABALARINDAN GELİYOR

Kazım Özkan ise ağaç sevgilerinin babalarından geldiğini anlattı.:

“Babam 1957’de Eskişehir’deki Kanlıpınar Orman Fidanlığı’na bekçiliğe gitti. Ağaç sevgim o zamandan. Mahallemizde hane başına neredeyse 30 tane ağaç var. Sırf benim evimin içinde, mezarlığın olduğu yerde, sokaklarda 250 kadar ağacım var. Bana kalsa her tarafa dikeceğim ama yardımcım yok.”

“4 sene önce birisi önderlik etti, yol boyuna da 800 kadar ağaç diktik. Çam, akasya, dişbudak fidanları vardı. Buranın en sevdiği ağaç akasya, dişbudak. Çünkü kurak bir yer burası. Ağaç işe yarayan bir şey değilse devlet niye uğraşıyor ki, biz niye uğraşıyoruz ki? O zaman hiç uğraşmayalım, çöl gibi olsun buraları. Bizim burası Çifteler’den bile fazla yağmur alıyor. Çifteler ilçesine 26 kilo, buraya 36 kilo yağdı.” (DHA)