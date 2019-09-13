Ağaç katliamının yeni adresi Şahin Dağları

Kazdağları'ndaki ağaç katliamına tepkiler sürerken bu kez de Samsun'un Şahin Dağları'nda benzer bir haber geldi. Kanadalı şirketin Türkiye uzantısı olan Tüprag 11 bin 758 hektar alanda altın aramak üzere 6 ayrı ruhsat aldı ve yol açma çalışmalarına başladı.

İsmail AKDUMAN

Yolu açmak için onlarca ağaç kesildi. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) sözcüsü Mehmet Özdağ, ağaç katliamına tepki göstererek siyanürle altın aranmasını engellemek için her yolu deneyeceklerini söyledi.

Samsun’da Kavak-Havza-Atakum üçgeninde bulunan Şahin Dağları’nda Kanadalı madencilik şirketinin Türkiye uzantısı Tüprag, 11 bin 758 hektar alanda altın aramak üzere 6 ayrı ruhsat aldı. Ardından da altın aranacak alana ulaşmak amacıyla yol açma çalışmasına başladı. Ve onlarca ağacı katletti. Şahin Dağları'nda incelemede bulunan SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, yaşanan ağaç katliamını fotoğraflayarak yetkililerden bu katliama son vermesini istedi. Şirketin 2024 yılına kadar altın arama izni olduğu belirtildi.

ORMANLARI DEVLETTEN KORUMAYA BAŞLADIK

Eskiden devletin, ormanları insanlardan koruduğunu dile getiren Özdağ, şimdi ise insanların ormanları devletten korumaya başladığını söyleyerek söz konusu bölgede ağaç katliamının devam ettiğini ve ardından da siyanürle altın araması yapılacağını iddia etti.

“ÇED SÜREÇLERİ FORMALİTE HALİNE GETİRİLDİ”

Özdağ şöyle konuştu; “AKP yönetimi altında yıllardır ülkemizde orman varlıklarımız çok büyük tehdit altında. Çünkü orman alanlarında maden arama ve taş ocağı işletmeciliği yasal düzenlemelerle çok kolaylaştırıldı. ÇED süreçleri formalite haline getirildi. Saray rejiminin tüm demokratik hak arama yöntemlerini sadece idare mahkemelerinde dava açmaya indirgediği bir ortamda Kavak-Havza-Atakum üçgeninde yer alan Başalan ve Çamyatağı Mahalleleri arasındaki yaklaşık 11 bin hektarlık alan şu an maden arama alanı yapılmış durumdadır. Kanadalı Eldorado Gold Corporation’ın ana hissedarı olduğu bilinen Türpag isimli şirkete toplam 6 adet sahada 4. grup maden arama ruhsatı verildi.”

“SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

“Maden şirketinin iş makinaları ve hafriyat kamyonları için yol genişletmek amacıyla, seyreltme adı altında Şahin Dağları'nda ağaçları keserek katliam yapılmakta ve bunun için ÇED istenmemektedir” diyen Özdağ, “Çok uluslu maden şirketinin çıkarları uğruna doğal varlığımız olan ormanlarımızın yok edilmesine, yer altı sularımızın zehirlenmesine, halkımızın siyanür ve toz solumasına seyirci kalmayacağız. Her türlü meşru ve hukuki mücadelede yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

EYLEME ÇAĞRI

Mehmet Özdağ, Şahin Dağları’na yaşanan katliamın insanlardan gizlendiğini belirterek, “İnsanlar durumdan çok rahatsız ve tedirginler. Buranında Kazdağları gibi olmasından korkuyorlar” diye konuştu. SAMÇEP önderliğinde sosyal medyada örgütlenen çevrecilerin pazar günü bölgeye giderek eylem yapacakları öğrenildi.