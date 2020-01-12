Ağaç kesen üç ay ile kurtulamayacak

Ağaç kesen üç ay ile kurtulamayacak

Orman kanununda değişiklik yapılarak, ağaç kesenler ile ağaçları kökünden sökenlere verilecek cezanın arttırılması istendi. Halen bu suçun cezası 3 ay ile 5 yıl arasında değişiyor ve alt sınırdan ceza verildiği için failler, 3 ay ile kurtuluyor.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçek tarafından hazırlanan kanun teklifi ile cezanın alt sınırı, 3 aydan 2 yıla çıkarılıyor. Mersin'de geçen hafta 72 dönümlük ormanlık alanda bir gecede bin 500 adet kızılçam ağacının kesildiğini belirten Gökçel, “Ormanları katledenler için cezalar yetersiz'' dedi.

19 AYDA 4 BİN 132 YANGIN MEYDANA GELDİ

Gökçel, “Ormanları talan eden kişiler kısa süreli hapis ve para cezalarıyla kurtulacaklarını bildikleri için rahat davranmaktadır. Son dönemde artan orman yangınları ve orman talanı birlikte ele alındığında orman suçlarına yönelik caydırıcı tedbirler alınmalı” açıklaması da yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 2018 yılı başından 27 Eylül 2019 tarihine kadar, 4 bin 132 orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

Pakdemirli, “Bu yangınlarda zarar gören orman alanı, 9 bin 636 hektardır. Orman yangınlarının tespiti ve müdahalede teknolojiden yararlanılmaktadır. İnsansız Hava Araçları ile de çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ormanlara, otomatik yangın tespiti yapabilen kameralar yerleştirilmektedir” dedi.