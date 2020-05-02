Ağaç kökünden anne köpek ve 7 yavru çıkarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgınının etkilerini sürdürdüğü bugünlerde sahipsiz canları da yalnız bırakmıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 metre kazıp tünel oluşturan ve burada 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını kurtardı. Büyükşehir ekiplerinin titiz çalışmasıyla tek tek ve yara almadan çıkarılan yavrular ile “Aykız” adı konulan anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde kontrol altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgınının etkilerini sürdürdüğü bugünlerde sosyal belediyecilik anlayışıyla yardıma muhtaç yurttaşlara ulaştığı gibi, sessiz can dostları da yalnız bırakmıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın akşam saatlerinde verdiği ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, bir ağacın köklerinin altındaki toprağı 6 metre kazarak tünel oluşturan ve burada 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını, tünelin içine girerek kurtardı. Ekip üyelerinin özverili ve titiz çalışmasıyla yara almadan çıkarılan yavrular ve “Aykız” adı verilen anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

AKŞAM KARANLIĞINDA KURTARILAN “AYKIZ” VE 7 YAVRUSU EMİN ELLERDE

Haftanın 7 günü sokak hayvanları için gerek birçok noktaya mama ve su bırakarak onlara sahip çıkan, gerekse de gelen ihbarlar üzerine canla başla harekete geçen ekipler, 30 Nisan akşamı Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine zorlu bir kurtarma görevi üstlendi.

Ekipler, bir okaliptüs ağacının kökleri arasından 6 metre kazarak, 7 yavrusunu dünyaya getiren anne köpek ve yavrularını tünelin içine girerek kurtardı. Ekip üyeleri, her yavruyu ve anne köpeği kurtarmak için 8 kez tünele girip, sürünerek anne ve yavrularını tek tek çıkardı.

Yavrular ve anne köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. İlk muayenelerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan yavrular ve anne, bakımevinde koruma altına alındı. Ekipler, akşam karanlığında kurtarılan anne köpeğe, “Aykız” ismini verdi.

Yavrular, sütten kesildikten sonra sahiplendirilecek, sahiplendirilemeyenler de bakımevinde ağırlanmaya devam edecek. Anne köpek Aykız da kısırlaştırılarak, bakımevinde misafir edilecek.

MEHMET CÜCÜK: ANNE VE 7 YAVRUMUZ BAKIMEVİMİZDE

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, 30 Nisan akşamı gelen ihbar üzerine 2 saat içinde annenin ve 7 yavrusunun kurtarıldığını belirtti.

Ekip üyelerinden birinin anne köpeğin kazdığı tünel içine girerek, sırayla yavruları çıkarttığını dile getiren Cücük, “Anneyle 7 yavrusunu alarak bakımevimize getirdik. Annemiz ve 7 yavrumuz bakımevimizde mutlu yuvalarında yatıyor. İnşallah süt emme dönemini tamamladıktan sonra her birini sahiplendiririz. Mutlu yuvalarına kavuştururuz. Anneyi de kısırlaştırarak, onu da sahiplendirebiliriz. Muayeneleri yapıldı, herhangi bir sağlık sorunları yok” ifadelerine yer verdi.