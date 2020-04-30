Ağaçları sanat eserine dönüştürüyor

Ahşap hat sanatı ustası 60 yaşındaki Mehmet Esen, yaklaşık 20 yıldır ilgilendiği oymacılık ile 2008 yılında Garp Linyit İşletmesi’nden emekli olduktan sonra tamamen kendisini ahşap hat üzerine oyma sanatına adıyor. Esen iki oğlunun da bu sanata ilgi duyduğunu belirtirken Türkiye’de çok az sayıda el oymacılığı hat sanatçısı bulunduğunu belirtti.

Esen, “Baba mesleği dülgerlik, marangozluk idi. Orta okul yıllarında kıl testere ile oyma çalışmaları yaptım. Ahşap oymaya daha sonra merakım arttı. Osmanlı dönemindeki gibi hat eserleri birebir aynısını ceviz ağacı üzerine işliyorum. Ancak, kestane, armut gibi sert ağaçlar üzerine, İskarpela ile hat çalışmaları yapılabiliyor. Korana virüs salgını önlemlerinin alındığı bu günlerde evde hapis kalmakla zaman geçmez. Bu dönemlerde zamanımız da bol, en güzel yapılabilecek işler. Evde ebru, resim gibi farklı işler yapılabilir. Bu tür ahşap oyma işleri yapılabilir. Ayrıca bu tür işler insanlara terapi oluyor. Kafamız dinleniyor ve yapamam diye de birşey yok. Herkes bu tür çalışmalar yapabilir. Evde oturup sıkılmaktansa bu tür işlerle uğraşmak herkese faydalı olur diye düşünüyorum” diyerek tavsiyede bulundu. İHA

