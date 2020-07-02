Ağaçların tünel oluşturduğu yol görsel şölen sunuyor
Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Bartın’ın Amasra ilçesine gelen turistlerin kullandığı Bartın-Karabük yolunda yaz ayı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, görenleri adeta büyülüyor.
Ağaçların dallarının gökyüzünü kapattığı yolda duran araç sürücüleri cep telefonları ile fotoğraf çektiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından ‘korunması gereken özel alan’ ilan edildi. (DHA)