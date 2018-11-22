Ağız ve diş sağlığınıza dikkat

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Zamanla geçer diye düşünüp önemsenmeyen ve tedavi edilmeyen diş ve diş eti hastalıklarının ya da küçük bir çürüğün; fokal enfeksiyon risklerine, kalp-damar hastalıklarına, mide hastalıklarına, karaciğer ve böbrek sorunlarına, hatta kansere bile neden olabileceğinin altını çizen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi, “Erken teşhis tüm hastalıklarda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da oldukça önemlidir. Araştırmalar gösteriyor ki, yurt dışında 1 yıl içinde 5 kez diş hekimine gidiliyorken ülkemizde 2 yıl içinde sadece 1 kez diş hekimine gidiliyor. Bu durum genellikle muayene amaçlı değil, son ana gelinceye kadar beklendiğinden ve artık diş hekimine gitmeye mecbur kalındığından oluyor. Oysa ki ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılması ve 6 ayda 1 yapılması gereken diş muayenelerinde yapılacak koruyucu ve önleyici tedaviler ile problemler anında çözülebilir ve ilerde oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların da önüne geçilebilir” dedi.

Ağız ve Diş hastalıklarının kişide yarattığı psikolojik ve sosyolojik etkilere de değinen Dt Selvi, “Çeşitli nedenlere bağlı olarak diş kayıpları meydana gelen bireyler sosyal hayata uyum sağlamada çoğu zaman problem yaşamaktadırlar. Yapılan araştırmalar, diş eksikliğinin psikolojik, estetik, fonetik olumsuzluğa neden olabileceğini göstermekle birlikte yaşanılan estetik kaygılar da kişinin yaşamanını olumsuz yönde etkilemektedir.

İhmal edilen ve önemsenmeyen yetersiz ağız ve diş sağlığı bakımının yol açtığı maddi olumsuzluklara da değinen Dt. Selvi, “Son ana gelinceye kadar beklendiği için çekilecek bir diş, bize daha sonrası için maddi olarak da daha büyük zarar getirecektir. Zamanında yapılmayıp, ihmal edilen tedavilerin ekonomik boyutunu göz önüne aldığımızda; dolgu yapılmayan her çürük diş kanal tedavisi gerektirecektir. Bu durum dolgu maliyetinin 4 katı olacaktır. Yine ihmal edilirse o dişin çekilmesi gerekecektir ve yerine diş koymak (kaplama yapmak) dolgu maliyetinin 10 katı bir maliyet olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer implant yapılırsa dolgu maliyetinin 23 katı bedel ödemek gerekmektedir. Görüldüğü gibi ihmal edilen ve önemsenmeyen her bir çürük zamanla geçmeyip maddi ve manevi açıdan katlanarak bize zarar getirmektedir.” dedi.