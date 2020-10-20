Ağlara takılan caretta carettayı 45 dakikada kurtardılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan dev caretta caretta, yaklaşık 45 dakika süren operasyon sonrası balıkçılar ve kürek sporu yapanlar tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Koyu’nda balıkçıların ağlarına takılan dev caretta caretta Halikarnas Kürek Sporları Kulübü'nün antrenmanı sırasında sporcuların ve balıkçıların dikkatini çekti. Sandali ile ağlara takılan ve batıp çıkmaya başlayan caretta caretta, önce tekneye çekildi ardından da takıldığı ağlardan kurtarıldı.

KURTULMAK İÇİN ÇIRPINIYORDU

Yaklaşık 1 metre boyunda 100 kilogram ağırlığındaki dev caretta carettanın daha sonra denize bırakıldığını belirten kürek sporcusu ve inşaat mühendisi Siret Bali, “Denizin ortasındaki ağlara takılan caretta carettanın kurtulamadığını gören balıkçı bizden yardım istedi, arkadaşlarımızla yanına gidip carettayı büyük güçlükle tekneye çektik, çünkü çok büyük ve yaşlıydı. Ağlara takılması nedeniyle belki de günlerce aç kaldı ama sağlık durumu iyiydi, ağlardan kurtardıktan sonra denize bıraktık, yüzdü gitti” dedi.