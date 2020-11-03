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Ağlara takılan köpek balığı tekrar denize bırakıldı
Ağlara takılan köpek balığı tekrar denize bırakıldı
Marmara Adası açıklarında hamsi avlayan bir gırgır teknesinin denize bıraktığı ağlara, avlanması yasak olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar, köpekbalığını tekrar denize bıraktı.
Yaşam 3 Kasım 2020 - 15:27

‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesi, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ağlarını hamsi avı için denize bıraktı. Ağlar tayfa tarafından toplandığında hamsi balıklarının arasında latince adı ‘Alopias vulpinus’ olan ‘Sapan’ cinsi köpekbalığı görüldü. Ender görülen ve avlanması yasak olan yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı.

FOTO: DHA

 

Teknenin kaptanı Naci Karabiber, hızlı bir şekilde denize bıraktıkları köpek balığının teknenin etrafında birkaç tur attıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi. (DHA)

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