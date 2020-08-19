Ağlayan Kaya doğal anıtı çöp yığınına döndü

Manisa'nın en önemli simgesel değerleri arasında bulunan, yerli-yabancı bir çok turistin ziyaret ettiği ve mitolojiye konu olan Ağlayan Kaya (Niobe) doğal anıtının çevresindeki çöpler ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor.

Yunan mitolojisinde çocukları, tanrıça Leto tarafından öldürtülen ve acılarının dinmesi amacıyla tanrı Zeus tarafından Manisa Spil Dağı eteklerinde taşa dönüştürüldüğüne inanılan Niobe (Ağlayan Kaya) Doğal Anıtının çevresi adeta çöp yığınına döndü. Ağlayan Kaya Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması tepkiye neden oluyor. Anıt ve çevresinde biriken çöp yığınları, bölgede çevre kirliliğine neden olurken, Manisa'nın yanı sıra Gaziantep ve Kocaeli'den bölgeyi ziyarete gelen turistler, Ağlayan Kaya'nın içler acısı durumuna üzüldüklerini dile getirdi. İnsanların daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan ziyaretçiler, yetkililerden tarihi anıtın bakıma alınmasını istedi.(İHA)