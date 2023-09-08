Ağrı Dağı’nın zirvesini kaplayan buzul eriyor

Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan buzul, küresel ısınma ve sıcak havanın etkisiyle küçülüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesini kaplayan takke buzulu, küresel ısınma, iklim değişikliği ve sıcak havaların etkisiyle eriyor. Buzul, 1987 yılında 8,42 kilometrekare büyüklüğündeyken, 2022 yılında 4,96 kilometrekareye kadar küçüldü. Bu, buzulda yüzde 41’lik bir küçülme anlamına geliyor.

Erime nedeniyle zirvede hem sarkıtı andıran şekiller oluşuyor hem de zaman zaman dağ eteklerinde sel meydana geliyor.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alperen Kayserili, küresel ısınmanın buzullara olumsuz etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Korkutucu bir şekilde son 35 yıl da yüzde 41’lik bir azalma meydana geldiyse ve sıcaklık değerleri bu şekilde seyredecek olursa takke buzulunun biraz daha küçülme riski ile karşı karşıya kaldığımız gerçeği de maalesef karşımızda duruyor. Atmosferde her 200 metrede bir, 1 santigrat derecelik bir azalma meydana geliyor. Ağrı Dağı’nın taban seviyesinden başladığımızda 5137 rakıma kadar çıkıyoruz. Nereden bakarsak 3600 metrelik bir irtifa farkı var. Burada da yaklaşık olarak 18 santigrat derecelik orijinal bir hava sıcaklığının düşmesi ile karşı karşıya kalmamız gerekiyor. İlaveten yüksek bölgelerdeki iklimsel değişikliklerle beraber orada normal şartlarda o buzulun bozulmaması gerekiyor.”



Prof. Dr. Kayserili, Ağrı Dağı’na geçen sene 20 binin üzerinde dağcının çıktığına, bu yıl da sayının daha fazla olduğuna ve dağda bırakılan çöplerin çevresel sorunlara yol açtığına dikkat çekti. (AA)