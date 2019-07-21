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Ağrı’da dilencilerin yer kavgası
Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı
Yaşam 21 Temmuz 2019 - 10:34

Kurtuluş Caddesi’nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı.

Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi.

Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.  İHA

Son güncelleme: 11:15 - 21.07.2019
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